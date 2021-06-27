В Тегеране заявили, что Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов

ТАСС, 27 июня. Иран больше не будет передавать информацию со своих ядерных объектов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в воскресенье заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф.

"Соглашение с МАГАТЭ закончилось, и мы (иранские власти - прим. ТАСС) не будем передавать [агентству] какие-либо данные и информацию с камер наблюдения на ядерных объектах", - отметил Галибаф, слова которого привел телеканал Al-Hadath.

Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня в полночь. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, продолжение сбора данных о деятельности Ирана в ядерной области является жизненно важным.

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.