Визит Матвиенко в Казахстан состоится 27-28 июня

НУР-СУЛТАН, 27 июня. /ТАСС/. Официальный визит в Казахстан председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко состоится 27-28 июня. В его рамках пройдет заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом (верхней палатой парламента) Казахстана и Советом Федерации, где парламентарии обсудят развитие межрегионального и приграничного сотрудничества. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Сената Казахстана.

В ходе визита российской делегации состоится 16-е заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом Федерации РФ. "Сенаторы двух стран рассмотрят ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества, развития сотрудничества Казахстана и России в аэрокосмической отрасли, а также экологические вопросы трансграничных рек", - уточнили в пресс-службе.

Ранее визит в Казахстан Валентины Матвиенко и делегации Совета Федерации был запланирован на 29-30 апреля. Однако визит был перенесен из-за того, что 27 апреля председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заразился коронавирусом. 11 мая председатель Сената Казахстана сообщил, что выздоровел и возвращается к обычному формату работы.