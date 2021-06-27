Блинкен указал, что ведущей борьбу против ИГ коалиции нужно сохранить свою боеспособность

В ходе интервью он также отметил, отвечая на вопрос об уходе США из Афганистана: "Сегодня угроза для США в Афганистане меньше, чем 10 лет назад. Мы бдительно следим за тем, чтобы эта опасность была устранена, и сохраняем способность предпринимать действия в случае необходимости. Вооруженные силы США уходят из Афганистана, однако мы оказываем поддержку Афганистану во всех других сферах", - заверил Блинкен.

"Необходимо поддержать наш [военный] потенциал", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос относительно предстоящей в понедельник в Риме встречи представителей стран - участниц международной коалиции. "Благодаря существованию этой коалиции, в которую входят около семи десятков стран, мы добились победы, уничтожив "халифат" ИГ, географически располагавшийся в Ираке и Сирии. Однако не следует снижать бдительность. Нельзя допускать, чтобы группировка ИГ восстановила свои силы", - подчеркнул госсекретарь США.

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Страны международной коалиции, ведущей борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), должны приложить усилия к сохранению боеспособности своего формирования. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью, предоставленном еженедельной газете Le Journal du Dimanche совместно с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Интервью опубликовано в воскресном номере издания.

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Он особо отметил, что "высшим достижением в отношении ситуации в Афганистане должно стать заключение мирной договоренности, что позволит положить конец конфликту, который продолжается уже около сорока лет". "Именно об этом мы ведем переговоры с талибами. Врагов, как известно, не выбирают", - добавил госсекретарь, имея в виду критику со стороны тех, кто считает недопустимым ведение таких переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Я концентрирую свое внимание на настоящем и будущем, - продолжил он. - Мы всегда стремимся извлекать уроки из прошлого, в частности в том, что касается Сирии, но также Ирака, Афганистана или Ливии".

"Наше присутствие в регионе сохраняется, но оно не только военное, оно также дипломатическое, политическое и экономическое. Оно касается обеспечения безопасности наших партнеров, что уже было продемонстрировано в действиях, которые позволили добиться успеха в борьбе против ИГ", - сказал госсекретарь США.

Стабильность Ирака

Со своей стороны Жан-Ив Ле Дриан отметил, говоря об обеспечении действенности коалиции, что "такие усилия связаны с обеспечением стабильности в Ираке, что имеет важнейшее значение". "Если в Ираке не будет достигнута политическая, экономическая и социальная стабильность, то возникнут реальные риски восстановления потенциала ИГ в тех зонах, где эта группировка ранее присутствовала", - сказал глава МИД Франции.

Блинкен при этом отметил, что "парламентские выборы в Ираке, которые пройдут осенью этого года, имеют решающее значение". "Следует обеспечить, чтобы ООН и Европейский союз наблюдали за этим выборным процессом, что обеспечит доверие к выборам иракцев и их участие в них", - сказал госсекретарь. "Мы работаем над этим", - добавил он.