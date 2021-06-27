Би-би-си: секретные документы о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии во вторник, то есть за день до инцидента.

Би-би-си уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.

В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

Два варианта пути

В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится о том, движение эсминца в Черном море было названо "Операцией Дитроит", судя всего, по названию горной породы. Рассматривались два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми.

Первый был описан как "безопасный и профессиональный", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных".

Этот путь, как отмечалось в презентации, "предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить этот как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией.

В итоге выбор был сделан в сторону первого варианта.

Би-би-си приводит комментарий Минобороны Великобритании, где заявили, что ведомство, "как это могут от него ожидать, проводит тщательное планирование". "Как правило, это включает в себя анализ всех потенциальных факторов, влияющих на оперативные решения", - добавил представитель оборонного ведомства, признав факт утери секретных документов.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила о том, что решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном после того, как о нем поспорили министры иностранных дел Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес.

Документы касательно Афганистана

Помимо документов относительно эсминца Defender, которые относятся к категории секретных, на остановке в Кенте также были найдены официальные сведения, касающиеся планов присутствия британских военнослужащих в Афганистане после вывода из страны военного контингента НАТО к 11 сентября текущего года. Эти документы, по данным Би-би-си, содержат информацию стратегической важности.

В частности, в материалах, направленных личному секретарю Уоллеса, обсуждается вопрос целесообразности дальнейшего присутствия военнослужащих Великобритании в Афганистане после завершения вывода из страны войск НАТО на фоне "изменения статус-кво" в регионе. В документах отмечается, что Лондон может свести к минимуму свое нахождение в Афганистане в связи с тем, что ситуация в стране уже становится более опасной в свете наблюдаемого сокращения численности войск стран альянса. В то же время Би-би-си уточнила, что не станет публиковать подробные выдержки из данного доклада, поскольку это "может поставить под угрозу безопасность британских военнослужащих в Афганистане".