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Политический кризис в Армении
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ЦИК Армении отклонил ходатайства признать недействительными результаты выборов

Их подавали блоки экс-президентов Кочаряна и Саргсяна
© AP Photo/Sergei Grits

ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в воскресенье в ходе заседания приняла решение отклонить ходатайства предвыборных блоков бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна "Армения" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов. Заседание транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

"Выборы могут считаться недействительными только в том случае, если наличие нарушений повлияло на весь избирательный процесс и окончательные результаты. В ЦИК не были зарегистрированы такие данные, что означает, что мы не можем признать выборы недействительными", - заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

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АрменияСаргсян, Серж АзатовичКочарян, Роберт СедраковичПолитический кризис в Армении
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