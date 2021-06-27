Партия Пашиняна получит 71 депутатский мандат

Вильнюс заявил, что Минск избегает контактов с пограничниками Литвы по вопросу мигрантов

С начала года в Литве задержали более 550 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории Белоруссии, что почти в семь раз больше, чем за весь 2020 год

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