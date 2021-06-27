{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Партия Пашиняна получит 71 депутатский мандат

Блок второго президента Армении Роберта Кочаряна претендует на 29 мест в парламенте, блок "Честь имею" - на семь

ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" в новом парламенте страны получит 71 депутатский мандат, блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна - семь. Об этом в воскресенье на заседании заявил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

На эту тему

"Итак, согласно полученным результатам, партия "Гражданский договор" получит 71 мандат, "Армения" - 29, блок "Честь имею" - семь", - отметил он.

Ранее в воскресенье ЦИК Армении опубликовал окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия "Гражданский договор" (53,91% голосов), второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов), в парламент также вошел блок "Честь имею", который набрал 5,22% голосов. Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. Решение проводить их было принято в результате политических консультаций между представителями власти и некоторых оппозиционных партий для преодоления политического кризиса, который начался в Армении после военных действий в Нагорном Карабахе.

Теги
АрменияСаргсян, Серж АзатовичПашинян, Никол ВоваевичКочарян, Роберт Седракович
Вильнюс заявил, что Минск избегает контактов с пограничниками Литвы по вопросу мигрантов
С начала года в Литве задержали более 550 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории Белоруссии, что почти в семь раз больше, чем за весь 2020 год
Читать полностью