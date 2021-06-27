Армия контролирует город Триполи на севере Ливана после подавления беспорядков

БЕЙРУТ, 27 июня. /ТАСС/. Подразделения ливанской армии взяли в воскресенье под контроль центральную часть города Триполи (90 км к северу от Бейрута), где ночью произошли столкновения между военнослужащими и участниками уличных акций протеста. В ходе них, по сведениям пресс-службы Минобороны, получили ранения и травмы 10 солдат.

Армейское командование перебросило в Триполи подкрепления для подавления беспорядков и защиты от погромов правительственных учреждений. Уличные активисты вели себя агрессивно и бросали в патрули военнослужащих шумовые гранаты и бутылки с зажигательной смесью. По сведениям очевидцев, возле дома одного из местных депутатов Мухаммеда Каббары, который охраняли военные, из толпы раздавались выстрелы.

Новая волна протестов последовала за очередным падением обменного курса национальной валюты (с 15 500 до 18 500 ливанских фунтов за один доллар). Обвал национальной денежной единицы повлек за собой рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости, что ударило по интересам малоимущих слоев населения.

В марте, когда в Бейруте, Триполи и Сайде проходили уличные протесты, президент республики Мишель Аун заявил, что за попытками дестабилизировать обстановку в Ливане стоят внешние стороны. По его словам, ливанские спецслужбы раскрыли заговор с целью еще большего ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

17 июня по призыву Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) в Ливане состоялась общенациональная забастовка в знак протеста против безудержного роста цен и разорения предприятий. В ней приняли участие работники госсектора, служащие банков и частных компаний, водители, учителя, врачи и адвокаты. Выступая на митинге, лидер ВКТ Бишара аль-Асмар сообщил, что на фоне роста дороговизны минимальный уровень заработной платы в стране с начала года упал до отметки ниже $30. От имени профсоюзов он призвал политических лидеров прекратить разногласия и сформировать дееспособное правительство, которое выведет страну из кризиса.