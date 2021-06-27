В Литве заявили, что Белоруссия избегает контактов с пограничниками по вопросу мигрантов

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Белорусская сторона неохотно идет на контакт с литовскими пограничниками, обращающимися за помощью в расследовании случаев проникновения нелегальных мигрантов на территорию Литвы через границу с Белоруссией. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT заявил представитель Службы охраны государственной границы при МВД балтийской республики Гедрюс Мишутис.

"После каждого задержания, без чего, как правило, не обходится и дня, мы информируем о случившемся белорусских коллег и предлагаем провести совместное расследование, но ответную реакцию можно охарактеризовать как вялую", - сказал он.

С начала года в Литве задержаны более 550 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории соседней Белоруссии, что почти в семь раз больше, чем за весь 2020 год.

За прошлые сутки пограничники установили и задержали 39 нарушителей, среди которых, кроме регулярного преобладания лиц, представляющимися (у большинства документов нет) гражданами Ирака, оказались граждане Гамбии, Гвинеи и Марокко. В текущем году нелегалов из этих стран в Литве не было.

Среди задержанных при переходе литовско-белорусской границы преобладают граждане Ирака - 361 человек. Затем следуют граждане Ирана (46), Сирии (45), Белоруссии (39), России (17), Турции (10) и единичные нарушители границы из Шри Ланки, Таджикистана, Гвинеи, Индии, Афганистана, Йемена, Египта, Марокко, Гамбии и Сомали.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Литовские власти считают, что предупреждение приведено в действие.