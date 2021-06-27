Глава ДНР предупредил украинскую сторону, что республика готова ответить на обстрелы

ДОНЕЦК, 27 июня. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил украинскую сторону, что ДНР готова дать ответ на участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавив при этом, что республика не заинтересована в эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале главы ДНР.

"В случае обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Народная милиция ДНР вправе использовать все возможности по защите наших граждан, предоставленные Мерами по усилению перемирия. За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем", - заявил Денис Пушилин.

Он напомнил, что ранним утром 27 июня ВСУ открыли огонь из запрещенных 120-мм минометов по жилым кварталам горловского поселка шахты 6/7, в результате чего была ранена женщина, были повреждены частные домостроения и гражданская грузовая машина. "Украинская сторона продолжает настойчиво выводить конфликт в горячую фазу. Только за вчерашний день вооруженные формирования Украины выпустили более 50 мин различного калибра на Донецком и Мариупольском направлениях", - подчеркнул Пушилин.

"Руководствуясь моим приказом, а также в соответствии с мерами по усилению режима прекращения огня после безрезультатной попытки задействовать координационный механизм при участии СЦКК в действующем составе, Народной милицией ДНР был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины", - отметил глава республики. "Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне: Донецкая народная республика будет предпринимать соответствующие шаги для обеспечения безопасности своих жителей", - заявил Пушилин.

"В очередной раз обращаю внимание: эскалация не выгодна прежде всего вооруженным формированиям Украины, - подчеркнул он. "Мы неоднократно доказывали обороноспособность республики, о чем красноречиво говорят тысячные потери армейского состава вооруженных формирований Украины", - добавил глава ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.