Матвиенко и спикер Сената Казахстана обсудили межпарламентское сотрудничество

НУР-СУЛТАН, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провел в воскресенье встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, которая прибыла в республику с двухдневным официальным визитом. Как сообщила пресс-служба Сената, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и межпарламентское взаимодействие.

Ашимбаев отметил, что отношения между странами развиваются в полном соответствии с духом и принципами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. "За прошедшие годы заложен прочный фундамент нашего стратегического партнерства. Этому, прежде всего, содействуют личные дружеские отношения и доверительный диалог, сложившиеся между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным. Приоритетное внимание укреплению казахстанско-российских отношений продолжает уделять первый президент Казахстана - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) Нурсултан Назарбаев", - сказал он.

В свою очередь, Матвиенко подчеркнула, что Москва и Нур-Султан взаимодействуют на различных международных парламентских площадках, в том числе в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. "На самом деле, делегация Казахстана очень активно и эффективно работает в составе МПА и с точки зрения разработки модельных законов. Ваши эксперты и ученые принимают участие и в мониторинговых миссиях, и комиссиях МПА СНГ", - цитирует председателя Совфеда пресс-служба Сената.

Стороны отметили и важность законодательной поддержки многопланового сотрудничества двух стран, а также обсудили меры Казахстана и России по борьбе с пандемией коронавируса, дальнейшее укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.