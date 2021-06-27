Промежуточная явка на региональных выборах во Франции составила вечером 27,89%

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Уровень промежуточной явки на проходящих в воскресенье во Франции региональных и департаментских выборах составил по положению на 17:00 (18:00 мск) 27,89%. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Неделю назад, 20 июня, в первом туре на это время показатель равнялся 26,72%, то есть наблюдающееся изменение активности электората крайне незначительное. Таким образом, подтверждаются результаты опросов общественного мнения, которые указали на то, что число голосующих в первом и втором туре этих выборов будет весьма сходным. На региональных выборах 2015 года на это время проголосовали 50,54%.

Наихудший показатель, как и неделю назад, оказался у восточного региона Гран Эст - 22,32%. Наибольшую активность продемонстрировали, как и 20 июня, избиратели Корсики - 48,61%.

Региональные советы, которые будут сформированы в 13 регионах по результатам выборов, избираются на шесть лет и наделены обширными полномочиями в сфере школьного образования, развития транспорта, экономической политики, экологии. Тем не менее первый тур выборов, проходивший в минувшее воскресенье, был отмечен рекордно низкой активностью электората. Впервые в современной истории Франции в голосовании не участвовали две трети избирателей (66,7%).

По оценке службы опроса общественного мнения Elabe, приведенной в воскресенье, во втором туре от голосования воздержатся 65% зарегистрированных избирателей.