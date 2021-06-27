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Эстония проведет заседание СБ ООН по кибербезопасности

Заседание в режиме онлайн проведет премьер-министр Кая Каллас

ТАЛЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Эстония проведет 29 июня в Совете Безопасности ООН заседание на высшем уровне по теме кибербезопасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства балтийской республики.

Согласно сообщению, которое приводит агентство BNS, заседание в режиме онлайн проведет премьер-министр Кая Каллас, с обзорным докладом выступит заместитель генерального секретаря всемирной организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Как указано в сообщении, тема кибербезопасности является одним из приоритетов Эстонии в качестве члена СБ ООН.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и 10 временных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. Эстония является временным членом Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

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