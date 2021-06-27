Очередная группа афганских военнослужащих после боя с талибами отступила в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 27 июня. /ТАСС/. Группа из 17 военнослужащих армии Афганистана после вооруженного столкновения с отрядом движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Балх отступила и перешла границу с Таджикистаном у поста "Шахритус". Об этом в воскресенье говорится в заявлении пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"В результате ожесточенного боестолкновения, продолжавшегося до 12:50 (10:50 мск), 17 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизни и личного состава были вынуждены отступить на территорию Республики Таджикистан через первый пост погранотряда "Шахритус", - цитирует сообщение ведомства информагентство Ховар.

В пресс-службе отметили, что таджикские пограничники из чувств гуманизма и добрососедства пропустили афганских военных на свою территорию. По данным ГКНБ, в воскресенье вооруженный отряд талибов атаковал пограничный пункт в населенном пункте Чукчук уезда Калдор провинции Балх. Ситуация в данном районе до сих пор ситуация остается напряженной, бои между талибами и правительственными войсками продолжаются.

В ГКНБ 22 июня сообщали, что в результате вооруженного нападения талибов на пограничный комиссариат "Шерхон-Бандар" в афганской провинции Кундуз 134 военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили на территорию Таджикистана. Позже все они вернулись на родину, отдельным спецрейсом их доставили в Кабул.