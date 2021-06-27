Посол США в РФ надеется на нормализацию работы диппредставительств после саммита в Женеве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду на то, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских дипломатических представительств в России.

"Оба президента согласились, что в наших [США и России] взаимных интересах <...> иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и городах наших стран. <...> Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в министерстве иностранных дел [РФ], чтобы <...> создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Дождь".

Салливан сообщил, что на следующей неделе встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. По словам посла, темой встречи станет в том числе работа дипломатического представительства США в условиях ограничений. "Мы должны определить пути получения виз, чтобы большее число граждан США могло приезжать сюда для работы, а также определиться с договорными отношениями, в которые мы сможем вступать с гражданами России или третьих стран, чтобы быть в состоянии предоставлять основные услуги", - добавил он.

Посол также выразил сожаление в связи с тем, что персонал дипломатических представительств в обеих странах существенно сократился.

В апреле этого года президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, заявил, что вышлет 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб. На следующий день РФ объявила об ответных мерах. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Россия предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран.