Завершившиеся региональные выборы во Франции отмечены рекордно низкой явкой избирателей

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Голосование на региональных выборах, завершившееся в воскресенье во Франции, отмечено самой низкой явкой избирателей в истории страны. Как свидетельствуют предварительные итоги, в выборах, проходивших во всех 13 регионах республики, не участвовали две трети французских избирателей.

В центральном округе Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, правом голоса не воспользовались почти 75% жителей региона. В целом же по стране в выборах не участвовали 65% избирателей. Это самая низкая активность французского электората за все послевоенное время.

Региональные советы избираются на шесть лет и имеют обширные полномочия в сфере образования, экологии, транспорта. Выборы первоначально должны были состояться весной, но были перенесены на летнее время из-за карантинных ограничений во Франции на фоне пандемии коронавируса.

Одной из причин низкой активности избирателей стало проведение выборов в условиях пандемии. Санитарные правила, введенные в стране, допускают одновременное присутствие в помещении для голосования не более трех человек, и многих отпугнула перспектива долгого ожидания в очереди перед избирательным участком.

Глава французского государства Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит проголосовали в полдень в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс), где расположен собственный загородный дом президентской четы. Пока неизвестно, за кого отдал голос президент. Правящая партия "Республика на марше" не смогла провести в этом округе своих кандидатов во второй тур, и президент мог выбирать только между оппонентами власти или проголосовать чистым бюллетенем.

Ниже ожиданий

Ожидания партии власти были, впрочем, достаточно скромными и в других округах. Это объясняется тем, что региональные советы были избраны в 2015 году, еще до ее создания. Поэтому сторонники Макрона не контролировали до сих пор ни один из регионов - и не будут контролировать их по итогам нынешних выборов. Они получили примерно десятую часть голосов, что побудило некоторых наблюдателей говорить о "стратегической аварии" партии власти.

Разочарование принесли итоги выборов и главному оппоненту французских властей - "Национальному объединению" Марин Ле Пен. Считавшаяся фаворитом предвыборного марафона, ее партия получила лишь пятую часть голосов по стране. Это гораздо меньше, чем прогнозировали социологи.

Основные надежды сторонников Ле Пен были связаны с регионом Прованс - Альпы - Лазурный Берег. В первом туре там лидировал кандидат от ее партии, депутат Европарламента и бывший министр транспорта Тьерри Мариани, завоевавший в первом туре более трети голосов. Однако во втором туре ему пришлось противостоять уже целому блоку, сформированному партией "Республиканцы" и "зелеными". В итоге Мариани получил 43% голосов, а управлять регионом будет его действующий глава, республиканец Рено Мюзелье, собравший 57% голосов.

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, выступая после объявления итогов голосования, подвергла критике центральные французские власти за допущенные, по ее мнению, недостатки в организации выборов. Она назвала их итоги "свидетельством глубокого кризиса локальной демократии". "Мобилизация электората - это ключ к нашим будущим победам", - заявила она. Ле Пен призвала своих избирателей "вместе обеспечить стране альтернативу, в которой она так нуждается".

Фавориты выборов

В целом по стране наиболее успешно на этот раз выступили "Республиканцы", собравшие, по предварительным данным, около трети голосов. Кандидаты от этой партии, вместе со своими союзниками, согласно предварительным итогам, возьмут под свой контроль не менее пяти регионов. Среди них - северный, промышленный О-де-Франс. Правых там представлял Ксавье Бертран, уже объявивший о своем решении баллотироваться на президентских выборах в 2022 году.

Позже других были подсчитаны результаты по центральному региону Иль-де-Франс, в состав которого входит и Париж. Как и ожидалось, победу одержала другой кандидат от правого блока - Валери Пекресс. Она возглавляла этот регион последние шесть лет, а весной следующего года также собирается принять участие в битве за Елисейский дворец. Пекресс, получившая 47% голосов, надеется собрать своих сторонников в широкую правоцентристскую коалицию, чтобы опереться на ее поддержку во время будущего президентского марафона.

Мандат на шесть лет

В целом успешно выступившие социалисты вместе с "зелеными" претендуют на то, чтобы создать по итогам выборов противовес "республиканцам". Социалистический блок, в активе которого примерно треть голосов, рассчитывает на контроль над пятью регионами.

Неудачей завершилось воскресное голосование для левой партии "Неподчинившаяся Франция". В 2017 году, в первом туре выборов главы государства ее лидер Жан-Люк Меланшон получил пятую часть всех голосов. На этот раз его сторонники среди всех избирателей проявили наименьшее прилежание. На голосование, по предварительным данным, не явились три четверти его электората.

Согласно французским законам, полномочия 1 767 региональных советников, избранных в воскресенье, должны завершиться через шесть лет. Но на 2027 год приходятся также президентские и парламентские выборы, поэтому мандаты советников могут быть продлены еще на девять месяцев. Таким образом, следующих выборов в регионах в реальности придется ждать до 2028 года.