WP: ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение для администрации Байдена

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг американо-кубинских отношений имеет низкий приоритет в администрации американского лидера Джо Байдена, который во время избирательной кампании обещал, что вернется к политике 44-го президента Барака Обамы по взаимодействию с островным государством. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, обещание нынешнего главы Белого дома после пяти месяцев его пребывания у власти до сих пор остается невыполненным, ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение и находится между чем-то "слишком сложным" и чем-то "нестоящим". "2021 год - это не 2015 год", когда Обама восстановил дипломатические отношения с Гаваной и принял меры для увеличения количества поездок американцев на остров и наращивания объемов торговли с Кубой, рассказал собеседник издания. "У нас весь мир и регион в беспорядке, - отметил представитель американской администрации. - Мы боремся с пандемией и имеем дело с разрушением демократии в целом ряде стран. Такова среда, в которой мы находимся. Когда дело дойдет до Кубы, мы будем делать то, что отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

Говоря о закрытом генконсульстве США на Кубе, он отметил: "Если мы сможем найти способ безопасно открыть генконсульство снова, мы сделаем это. Мы осознаем тот факт, что если мы откроем его снова и что-то случится, то мы не возобновим его работу в течение очень долгого времени".

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.