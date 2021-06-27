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Посол США в РФ: представительство в Москве с августа не будет оказывать консульские услуги

Джон Салливан заявил, что в посольстве не хватает персонала

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Диппредставительство США в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Дождь" посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне", - сказал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие с требованием Москвы до 1 августа. Соединенные Штаты попали в утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств, в связи с чем дипмиссии запрещено на территории России нанимать на работу граждан РФ или третьих стран.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
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