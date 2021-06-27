СМИ: секретные документы об эсминце Defender лежали на автобусной остановке несколько дней

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Секретные документы, касающиеся прохода британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, могли пролежать возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии несколько дней перед тем, как их обнаружил случайный прохожий. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, о пропаже документов в Министерстве обороны Великобритании стало известно еще неделю назад, однако в ведомстве не знали, где именно они были утеряны. Сами папки с секретными сведениями общим объемом 50 страниц были найдены прохожим лишь 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. Согласно телеканалу, оборонное ведомство Соединенного Королевства проводит расследование произошедшего. По предварительной информации, документы, включающие распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны высокопоставленным чиновником Минобороны.

"Минобороны относится к защите информации чрезвычайно серьезно, в связи с чем было начато расследование. Причастный к инциденту сотрудник оповестил о потере своевременно", - приводит Sky News высказывания представителя оборонного ведомства Великобритании, отказавшегося давать подробные комментарии о ходе расследования. При этом он подтвердил, что между пропажей документов и их последующим обнаружением случайным прохожим прошло несколько дней.

Потерянные документы

О потере секретных документов Минобороны Соединенного Королевства в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си - именно ее редакции прохожий передал найденные материалы. В них, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится, что движение эсминца в Черном море было названо "Операцией Дитроит", судя по всему, по названию горной породы. Рассматривались два варианта прохода эсминца из украинской Одессы в грузинский Батуми.

Первый был описан как "безопасный и профессиональный", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных". Этот путь, как отмечалось в презентации, "предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.