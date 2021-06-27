В Ираке казнили девять членов ИГ по делу о резне, жертвами которой стали 1,7 тыс. человек

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Высший судебный совет Ирака приговорил девять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к смертной казни за участие в массовом убийстве на военной базе "Спайкер", произошедшем в июне 2014 года, когда погибли около 1,7 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье местный телеканал Al-Sumaria.

"В ходе следственных мероприятий осужденные признались в совершении преступлений на "Спайкере" летом 2014 года, участвуя в террористических акциях ИГ по захвату провинции Салах-эд-Дин и массовых убийствах. Таким образом, девять осужденных приговариваются к смертной казни через повешение", - приводит текст постановления судебного совета телеканал.

В марте 2015 года после освобождения города Тикрит на севере республики армией страны при поддержке международной коалиции в его предместьях были обнаружены несколько массовых захоронений иракских солдат и мирных жителей. При первых вскрытиях могил были найдены вещественные доказательства того, что подавляющее большинство захороненных в Тикрите - это жертвы расправы террористов на военной базе "Спайкер", произошедшей в июне 2014 года, когда в плен к ИГ попали около 1,7 тыс. иракских военных. В 2016 году не менее 40 боевиков были приговорены судом арабской республики к смертной казни за учиненную в районе военной базы резню.

16 июня премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, посещая территорию массового захоронения, объявил, что в ближайшее время она будет превращена в мемориальный комплекс.