В Минске заявили, что санкции Запада не повлияли на стабильность работы ВПК Белоруссии

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Белоруссии адаптируются к новым санкциям со стороны стран Запада и продолжают стабильную работу. С таким заверением выступил в воскресенье председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.

"Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно", - сказал он в эфире телеканала ОНТ. Предприятия Госкомвоенпрома и в целом оборонного сектора, продолжил Пантус, "фактически постоянно испытывают определенное санкционное давление и, наверное, первые, кто попал в санкционные списки".

Он отметил, что предприятия комплекса вынуждены переориентироваться в части поставок узлов, комплектующих, в том числе микроэлектроники. "На сегодняшний момент мировые тренды говорят о том, что производители России и КНР <...> в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы, может быть, иногда покупали у стран, которые на сегодня не в полном объеме с нами хотят работать", - уточнил глава Госкомвоенпрома.

По его словам, совместно с коллегами из России белорусская сторона "серьезно работает и координирует свою деятельность не только в интересах вооруженных сил двух стран, но и рынков третьих стран". "И Россия, и Беларусь находятся под определенным гнетом коллективного Запада, вынуждены открыто смотреть друг другу в глаза и решать вопросы о позиционировании нашей продукции на рынках третьих стран", - добавил Пантус.

Евросоюз ввел против Минска четыре пакета санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая заводы МАЗ и "Белаз". Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.