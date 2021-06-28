Посол Израиля в США сообщил, что подал в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Посол Израиля Гилад Эрдан сообщил о своей отставке с поста представителя страны в Соединенных Штатах.

Эрдан при этом отметил, что продолжит работу в качестве постоянного представителя Израиля при ООН. "Я поговорил с премьер-министром [Нафтали] Беннетом и попросил его принять мою отставку с должности посла с момента назначения моего преемника. Для меня было честью представлять Израиль в стране, которая является нашим самым близким союзником", - написал он в воскресенье в Twitter.

Эрдан добавил, что, по его мнению, новое правительство должно определить кандидатуру представителя Израиля в США, который будет лучше соответствовать политическому курсу Беннета. "Так или иначе, я продолжу представлять Израиль в ООН и бороться за справедливость в мире", - добавил он.

Назначенный при предыдущем премьере Биньямине Нетаньяху Гилад Эрдан во время конфликта вокруг сектора Газа в мае этого года последовательно выступал за право Израиля на самооборону, сравнивал ХАМАС с нацистскими формированиями и возлагал на его представителей ответственность за развязывание конфликта. Его заявления вызвали критику со стороны левого крыла Демократической партии.

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля. Он пришел на смену Биньямину Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию. Президент США Джо Байден заявил о готовности работать с новым премьером Израиля. Отставка Эрдана произошла также на фоне переговоров в Вене по возвращению США к иранской ядерной сделке, против которой выступает Израиль.