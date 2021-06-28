СМИ: в Ираке после обстрела электростанции подорван участок ЛЭП к востоку от Багдада

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Участок высоковольтных линий к востоку от Багдада был выведен из строя в ночь с воскресенья на понедельник в результате диверсий. Об этом передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление министерства электроэнергетики арабской республики.

По его данным, неизвестные подорвали несколько опор ЛЭП в районе города Бани-Саад в провинции Дияла на востоке Ирака. О масштабах причиненного ущерба ведомство информации не предоставило.

В воскресенье вечером ракетному обстрелу в районе города Самарра (провинция Салах-эд-Дин, в 125 км к северу от Багдада) подверглась теплоэлектростанция. Как указывало Минэнерго страны, при нападении серьезный ущерб был причинен оборудованию энергоблока - из строя выведен паровой котел. О пострадавших не сообщалось. По данным телеканала Al Arabiya, ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее системы электроснабжения Ирака неоднократно подвергались атакам, главным образом в Салах-эд-Дине, а также Киркуке, Дияле, Багдаде и ряде южных провинций. Чаще всего боевики подрывают опоры линий электропередачи. На прошлой неделе из-за диверсий и технических сбоев, вызванных повышенной нагрузкой на устаревшие ЛЭП по причине сильнейшей жары, полностью без света на какое-то время осталось население девяти иракских провинций.