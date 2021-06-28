ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. ВВС США нанесли в воскресенье авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"По указанию президента [США Джо] Байдена американские вооруженные силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, которые используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, в пограничном регионе Ирака и Сирии", - отметил Кирби.

По его версии, цели были выбраны потому, что они "используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, которые совершают атаки с применением беспилотных летательных аппаратов против американских военнослужащих и объектов в Ираке". "В частности, американские удары были направлены на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, расположенных вблизи границы между этими странами, - поясняется в заявлении. - Несколько поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада", использовали эти объекты".

Причины авиаудара

Кирби полагает, что Байден, распорядившись нанести авиаудары, "ясно дал понять, что он будет действовать с целью защиты американских военнослужащих".

"Учитывая продолжающуюся серию нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для срыва и предотвращения такого рода нападений", - добавил пресс-секретарь.

Основания для удара

"Согласно международному праву, Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону. Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам", - утверждал пресс-секретарь Пентагона. Он добавил, что Байден принял решение о нанесении авиаударов для обеспечения безопасности военнослужащих в Ираке. Кирби отметил, что США находятся в этой стране "по приглашению правительства Ирака с единственной целью - оказать помощь иракским силам безопасности в их усилиях по разгрому" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). США находятся в Сирии без приглашения легитимных сирийских властей.

"Соединенные Штаты предприняли необходимые, адекватные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации, а также на то, чтобы послать четкий и недвусмысленный сигнал сдерживания", - считает Кирби.

Байден в воскресенье, возвращаясь в Белый дом из загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), не стал отвечать на вопросы журналистов об авиаударах и инфраструктуре США, согласно пресс-пулу Белого дома. Одному из журналистов послышалось, что президент произнес при этом слово "завтра".