Пентагон уведомил другие страны о нанесении авиаударов в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 28 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты уведомили другие страны о нанесении в воскресенье авиаударов по объектам проиранских группировок в пограничном районе Сирии и Ирака. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона Джессика Макналти, отвечая на просьбу сообщить, уведомляла ли американская сторона Москву о своем решении.

"Президент [США Джо] Байден поручил своей администрации возродить и восстановить американские альянсы и партнерства. Для обеспечения защиты сил стран, представляющих [возглавляемую Вашингтоном международную антитеррористическую] коалицию, и из уважения к нашим союзникам и партнерам в регионе и за его пределами, мы направили уведомление о наших военных действиях. Я не собираюсь вдаваться в подробности наших дипломатических отношений", - отметила она, не уточнив, получила ли РФ соответствующее уведомление.

По версии Макналти, "поддерживаемые Ираном вооруженные группировки с апреля провели по меньшей мере пять односторонних атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты, используемые военнослужащими США и коалиции в Ираке, а также ведут постоянные ракетные обстрелы американских войск и коалиционных сил".

"С помощью этих [авиаударов] и других средств мы стремимся дать понять Ирану и поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам, что будут серьезные последствия, если они продолжат нападать или вооружать, финансировать и обучать группировки, которые атакуют наш народ, - заключила представитель Минобороны. - Мы будем принимать необходимые и надлежащие меры для защиты американских военнослужащих, партнеров и союзников в регионе".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Байден распорядился нанести удары, которые якобы "были необходимы для устранения угрозы" для американских военнослужащих в регионе.