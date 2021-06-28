Китай верит в успешное развитие России под руководством Путина

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Высшее руководство КНР уверено в успешном развитии России под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в понедельник заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития", - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Как подчеркнул Го Ечжоу, в последние годы руководство РФ добилось значительных успехов в социально-экономическом развитии страны. "Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем РФ добиться еще более крупных успехов на пути развития", - добавил он.

Компартия Китая не забудет вклад России в революционное прошлое КНР и ценит контакты с правящей партией РФ.