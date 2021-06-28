Атака на авиабазу в Джамму стала первым случаем использования БПЛА для терактов в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Индийские власти официально подтвердили, что для террористической атаки на авиабазу в округе Джамму на севере Индии в воскресенье использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил журналистам глава полиции союзной территории Джамму и Кашмир Дилбагх Сингх.

"Нападение на базу ВВС в Джамму было террористическим актом. Беспилотники с нагрузкой использовались при обоих взрывах на аэродроме Джамму", - сказал Сингх в понедельник в эфире телеканала NDTV.

По информации властей, это был первый случай, когда террористы использовали беспилотные летательные аппараты с дистанционным управлением для нанесения ударов по жизненно важным объектам в Индии.

Два сотрудника индийских ВВС получили легкие ранения в воскресенье в результате взрывов малой мощности, которые произошли в аэропорту, расположенном примерно в 14 км от границы с Пакистаном. По официальным данным, при первом взрыве пострадала крыша одного из зданий, второй взрыв прогремел на земле и не принес разрушений.

Официальные лица сообщили, что пока не ясно, откуда именно прилетели БПЛА, и ведется расследование, чтобы установить траекторию их полета. Полиция подозревает, что за этой атакой стоят экстремисты, которые базируются в соседнем Пакистане. Ранее сообщалось, что экстремисты используют беспилотники, чтобы перебрасывать оружие и боеприпасы: за последний год были перехвачены БПЛА, которые пытались доставить с сопредельной территории автоматы АК-47, пистолеты и винтовки. Но для террористических ударов БПЛА ранее в Индии не использовали.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.