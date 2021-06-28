NYT: удар США уничтожил базу запуска беспилотников в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Удары американских ВВС в ночь на понедельник были направлены по двум целям на территории Сирии, и одной - на территории Ирака, причем в последнем случае это была база, использовавшаяся для операций беспилотников против военных США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

Газета отмечает, что в последние месяцы проиранские вооруженные группировки в Ираке стали активно использовать беспилотники, предположительно направляемые им Тегераном. Они применяются для атак против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тыс. человек, а также сотрудников ЦРУ. Удар был направлен на то, чтобы лишить боевиков такой возможности, хотя, по информации неназванных представителей администрации, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит.

Две других цели на территории Сирии использовались, в основном, в качестве складов. Людей на всех трех объектах, по оценкам Белого дома, было мало.

Решение об ударе принимал сам Байден. До этого его брифинговали министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли. При нанесении ударов использовались бомбы с лазерным наведением. Под удар попали две группировки. Обе они были причастны к операциям с использованием дронов против американцев в Ираке.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Байден распорядился нанести удары, которые якобы "были необходимы для устранения угрозы" для американских военнослужащих в регионе.