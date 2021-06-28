СМИ: полиция Гонконга задержала еще одного журналиста газеты "Пинго жибао"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала еще одного, седьмого по счету журналиста бывшей оппозиционной газеты "Пинго жибао" (Apple Daily), которая прекратила свое существование на прошлой неделе в связи с расследованием по делу об угрозе национальной безопасности. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK.

По ее данным, 57-летний старший редактор и колумнист издания по фамилии Фунг был взят под стражу в воскресенье вечером в аэропорту при попытке вылететь за рубеж, предположительно, в Великобританию. Он подозревается в сотрудничестве с иностранными силами с целью создания угрозы нацбезопасности.

24 июля в Гонконге была закрыта крупнейшая оппозиционная газета "Пинго жибао" после того, как полиция провела обыски в ее редакции, задержала шесть сотрудников и заморозила активы на сумму 18 млн гонконгских долларов ($2,3 млн). Страны Запада, а также власти острова Тайвань выразили озабоченность ситуацией вокруг издания, расценивая это как удар по свободе печати и подавление свободы слова в этом специальном административном районе КНР.

Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР.

"Пинго жибао" и ее головной медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. 73-летний бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с новым законом о нацбезопасности, принятым летом прошлого года.