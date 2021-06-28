Казахстан выразил интерес в принятии дорожной карты развития пунктов пропуска с РФ

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Казахстанская сторона заинтересована в том, чтобы согласовать и принять дорожную карту по развитию пунктов пропуска на общей с Россией границе. Об этом заявил в понедельник спикер Сената (верхняя палата) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом, которая проходит в Нур-Султане.

"Считаем важным согласовать и принять дорожную карту по развитию пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период до 2025 года, чтобы синхронизировать наши действия в этом направлении", - сказал он.

По его словам, сенаторы обеих стран могли бы способствовать этому процессу, а также в целом развитию приграничного сотрудничества.

Как отметил Ашимбаев, и Казахстан, и Россия заинтересованы в эффективной и беспрепятственной работе пунктов пропуска на совместной границе. "Казахстанская сторона с учетом загруженности и пропускной способности определила 27 пунктов, требующих реконструкции", - добавил спикер Сената.

27-28 июня делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко находится с визитом в Казахстане. В программе поездки - встречи с руководством республики и парламентариями.