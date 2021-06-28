Украинская оппозиция заявила, что политика власти полностью противоречит конституции

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Политика действующей власти на Украине полностью противоречит конституции страны. С таким заявлением выступила в понедельник политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по случаю 25-й годовщины со дня принятия конституции.

"Сегодня правящая верхушка ни во что не ставит основной закон. Вся политика власти на 100% противоречит конституции. Потому систематически принимаются антиконституционные решения", - сказано в сообщении. В ОПЗЖ заявили, что власть подавляет местное самоуправление, а отдельные органы, такие как Совет национальной безопасности и обороны, "узурпируют полномочия". В партии заявили, что сотни тысяч граждан лишены возможности выбирать своих представителей, в стране действует "политическая цензура", незаконно закрываются оппозиционные СМИ.

"Власть бесцеремонно отнимает у украинцев их важнейшие социальные права. Под прикрытием "реформ" разрушаются системы здравоохранения и образования. Миллионы людей на Украине лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что вопреки конституции и воле украинского общества под контроль иностранцев передаются "национальные богатства, стратегические отрасли и кадровые назначения", а политику правительства определяет "не парламент, а внешний кредитор".

Конституция Украины была принята Верховной радой 28 июня 1996 года. За время ее существования в документ был внесен ряд правок и дополнений. В частности, в основном законе был закреплен курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО. День конституции в стране является государственным праздником, по этому случаю на Украине официальный выходной.