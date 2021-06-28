Бабарико в суде заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, потому что их не совершал. Такое заявление он сделал в понедельник, выступая с последним словом на заседании Верховного суда Белоруссии, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения (с коллегами по работе в банке - прим. ТАСС) не было допущено ни одного не то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", - сказал Бабарико.

Экс-глава банка отметил, что ему не стыдно перед его сотрудниками за то, что "вместе с ними в течение почти 25 лет сделали один из лучших банков этой страны". "Его сделала, в том числе, и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником, и говорят о том, что все вот эти достижения были продиктованы взятками", - заявил Бабарико. "Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали от меня, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров", - добавил он.

Остальные семь фигурантов уголовного дела в своем последнем слове признались в содеянном и попросили суд смягчить им наказание. "Хочется вернуться к полноценной жизни и быть полезным обществу", - сказал бывший замглавы правления банка Сергей Добролет. В частности, он попросил суд избрать в отношении него "наказание, не связанное с лишением свободы".

Гособвинение

Ранее представитель гособвинения на судебном процессе по делу Белгазпромбанка попросил Верховный суд Белоруссии назначить Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокурор в ходе судебных прений заявил, что проведенное следствие позволяет прийти к выводу о виновности всех обвиняемых. Представитель гособвинения добавил, что вина фигурантов дела доказана показаниями свидетелей. Прокурор также попросил суд назначить бывшим руководителям Белгазпромбанка Дмитрию Кузьмичу и Сергею Шабану 6,5 года лишения свободы каждому, а Сергею Добролету, Александру Ильясюку и Кириллу Бадею - на срок по 5,5 года каждому с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Учитывая наличие хронического заболевания у обвиняемого Алексея Задойко, прокурор попросил суд назначить ему пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Обвинение просит суд приговорить руководителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Дело Белгазпромбанка

Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, баллотировался на пост президента Белоруссии летом 2020 года. Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года после обыска в кредитной организации возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг организации, носит заказной политический характер. Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 30 человек.

Суд по делу бывшего руководства Белгазпромбанка начался в феврале этого года. В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств в особо крупном размере.

Остальные семь фигурантов дела свою вину признали полностью. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг". Шесть из восьми обвиняемых на стадии следствия заключили досудебные соглашения.