Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговор бывшим топ-менеджерам Белгазпромбанка

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговор по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" во главе с его бывшим председателем правления Виктором Бабарико. Об этом заявил в понедельник председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется в совещательную комнату для подготовки приговора, который будет оглашен в 10:00 (совпадает с мск) 6 июля", - отметил Любовицкий.

Ранее представитель гособвинения на судебном процессе по делу Белгазпромбанка попросил Верховный суд Белоруссии назначить Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокурор в ходе судебных прений заявил, что проведенное следствие позволяет прийти к выводу о виновности всех обвиняемых.

Дело Белгазпромбанка

Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, баллотировался на пост президента Белоруссии летом 2020 года. Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года после обыска в кредитной организации возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг организации, носит заказной политический характер. Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 30 человек.

Суд по делу бывшего руководства Белгазпромбанка начался в феврале этого года. В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств в особо крупном размере.

Остальные семь фигурантов дела свою вину признали полностью. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг". Шесть из восьми обвиняемых на стадии следствия заключили досудебные соглашения.