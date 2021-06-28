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В Черном море начались учения Sea Breeze - 2021

По словам командующего военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапа, они направлены на повышение безопасности в черноморском регионе, а также на то, чтобы Черное море стало "стабильным, мирным и использовалось странами всех континентов"

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Многонациональные учения Sea Breeze - 2021 начались в понедельник на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях на Украине. Об этом сказано в сообщении ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Sea Breeze - 2021 начались", - говорится в нем. Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа заявил, выступая на церемонии открытия учений, что они направлены на повышение безопасности в черноморском регионе, а также на то, чтобы Черное море стало "стабильным, мирным и использовалось странами всех континентов".

Ранее пресс-служба американского посольства на Украине сообщила, что в Sea Breeze - 2021 примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать около 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

В среду, 23 июня, посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Дипломатическое представительство предупредило, что данные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.

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