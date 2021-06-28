МИД Китая опроверг информацию об усилении напряженности на границе с Индией

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Ситуация на китайско-индийской границе остается стабильной, обе стороны ведут переговоры по урегулированию вопросов. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

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"В целом ситуация на границе Китая и Индии остается стабильной, обе стороны занимаются урегулированием соответствующих вопросов путем переговоров, - заявил он на брифинге. - На этом фоне все политические заявления и военные передислокации направлены на снижение напряженности".

По словам дипломата, все действия, предпринимаемые Пекином и Нью-Дели на разных уровнях по устранению противоречий на совместной границе, "учитывают интересы обеих сторон".

Как сообщила в понедельник газета Mint со ссылкой на источники, Индия передислоцировала за последние месяцы дополнительно не менее 50 тыс. военнослужащих на границу с Китаем, чтобы укрепить свои позиции в этом регионе. По данным издания, там сосредоточено уже около 200 тыс. индийских военнослужащих, что на 40% превышает прошлогодний показатель.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Однако после серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях 10 февраля Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.