В Азербайджане начались совместные учения с военными Турции

БАКУ, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана совместно с представителями армии Турции начали в республике совместные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

"Тактические учения, в ходе которых будут выполняться боевые стрельбы, начались 28 июня в рамках соглашения о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами. Цель маневров - улучшение координации воинских подразделений Азербайджана и Турции, развитие управленческих навыков командиров", - говорится в сообщении.

В учениях, по данным азербайджанского военного ведомства, будут задействованы 600 военнослужащих, 40 танков и другая бронетехника. "К маневрам также привлечены до 20 артиллерийских и минометных орудий разного калибра, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотных летательных аппарата различного назначения и до 50 единиц автомобильной техники" - отметили в Минобороны Азербайджана.

Учения продлятся до 30 июня.