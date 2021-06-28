Верховный комиссар ООН призвала государства искоренить системный расизм

ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала государства принять программу, нацеленную на искоренение системного расизма. Как отмечается в ее докладе, опубликованном в понедельник в Женеве, следует "перестать отрицать расизм и начать с ним бороться".

"Я призываю государства перестать отрицать расизм и начать с ним бороться; покончить с безнаказанностью и укреплять доверие; прислушаться к голосам лиц африканского происхождения; преодолеть наследие прошлого и обеспечить возмещение ущерба", - заявила Бачелет. Она рекомендовала Совету ООН по правам человека (СПЧ) "создать специальный механизм с определенным сроком действия или укрепить имеющийся механизм для продвижения расовой справедливости и равенства в контексте правоохранительной деятельности во всех регионах мира".

Бачелет подготовила свой доклад на основании просьбы СПЧ, изложенной в резолюции, принятой в июне 2020 года. Поводом для принятия резолюции послужила смерть в США афроамериканца Джорджа Флойда в результате примененного при его аресте полицейскими удушающего приема. При подготовке доклада возглавляемое Бачелет управление провело онлайн-опросы более 340 лиц, преимущественно африканского происхождения, а также изучило различные материалы, в том числе предоставленные государствами.

Бачелет пришла к выводу, что во многих государствах, особенно в Северной и Южной Америке и Европе, "лица африканского происхождения чаще живут в бедности и сталкиваются с серьезными препятствиями при реализации своих прав на образование, здоровье, труд, надлежащее жилье и доступ к чистой воде, участие в политике". Согласно докладу, имеющиеся данные свидетельствуют о "системном, непропорциональном и дискриминирующем воздействии на лиц африканского происхождения при их столкновении с правоохранительными органами и системой уголовного правосудия в ряде стран".

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Джорджа Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями с полицейскими, многочисленными случаями мародерства и вандализма. В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. В пятницу Шовин был приговорен к 22 с половиной годам лишения свободы.