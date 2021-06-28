Токаев заявил, что Казахстан высоко оценивает вклад Матвиенко в развитие отношений с РФ

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Казахстан высоко оценивает личный вклад председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко в развитие союзнических отношений республики с Россией. Об этом заявил в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикером СФ, которая находится в Нур-Султане с визитом.

"Мы очень высоко оцениваем ваш личный вклад в развитие и укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами", - сказал глава государства.

По его словам, он с особым вниманием рассматривает суть парламентской дипломатии, которая играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества. "Это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и РФ", - отметил Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что для казахстанской стороны отношения дружбы, сотрудничества и союзничества имеют первостепенное значение. "Мы с большим уважением относимся к вашей плодотворной эффективной деятельности в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ. Этот в высшей степени важный орган показал себя на международной парламентской площадке и за пределами парламентского измерения в качестве очень эффективного органа взаимодействия между депутатами самых разных стран", - добавил он.