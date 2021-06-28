Компартия Китая планирует превратить Хайнань в "глобальный образец открытости"

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Высшее руководство КНР в обозримом будущем планирует превратить остров Хайнань в образец экономической открытости глобального значения. Об этом заявил в понедельник замглавы канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по финансово-экономической политике Хань Вэньсю.

"В процессе формирования Хайнаньского порта свободной торговли <...> основное внимание будет уделяться структурным инновациям. Хайнань станет образцом открытости при осуществлении глобального сотрудничества", - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития провинции.

Как уточнил чиновник, все последующие правительственные меры по либерализации торгово-инвестиционных механизмов на Хайнане будут учитывать специфику китайского социализма. "Это ключевой фактор", - подчеркнул Хань Вэньсю. Он также отметил, что осуществляемые на острове преобразования "нацелены на самые высокие международные стандарты в торгово-экономической сфере".

По словам замглавы комиссии, в ближайшие полвека центральное правительство в Пекине планирует стимулировать рост Хайнаня путем поэтапного перехода к трем ключевым стадиям. Так, в 2025 году провинция сформирует систему, обеспечивающую долгосрочное развитие свободного порта, в 2035 году эти механизмы окончательно окрепнут, что позволит острову "достигнуть новых экономических высот".

"Наконец, к середине текущего столетия Хайнань уже будет выступать в качестве порта свободной торговли, имеющего большое влияние на международной арене. Мы абсолютно в этом уверены", - подытожил он.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.