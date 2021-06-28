Зеленский вносит в Раду законопроект о "большом гербе" Украины

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вносит в Верховную раду проект закона о большом государственном гербе страны.

"Я считаю, что в год 30-летия независимости Украины и 25-летия нашей конституции нам нужно в этом вопросе наконец-то поставить точку. Вношу на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой", - сказал он, в понедельник, выступая в парламенте на торжественном заседании по случаю 25-й годовщины со дня принятия конституции страны.

Зеленский добавил, что докладчиком по этому законопроекту будет экс-президент страны Леонид Кравчук.

В настоящее время на Украине используется так называемый малый государственный герб. При этом в конституции прописано, что в стране должен быть утвержден "большой государственный герб", главным элементом которого станет знак княжеской державы Владимира Великого (нынешний малый государственный герб), при этом большой герб должен также обязательно включать герб войска Запорожского. Большой государственный герб должен быть принят не менее чем двумя третями от конституционного состава Рады.

На Украине уже проводилось несколько конкурсов на разработку эскиза большого герба, однако до сих пор ни один не был вынесен на голосование в Раду.