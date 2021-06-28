Премьер Франции заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против Белоруссии

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Франция поддержит инициативы, направленные на ужесточение санкций против Белоруссии, если таковые будут. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая на заседании франко-германской парламентской ассамблеи.

"Если инициативы в этом направлении, которое вы упомянули, были бы приняты, [их авторы] могут рассчитывать на поддержку французского правительства", - сказал он, отвечая на вопрос французского депутата Жан-Мишеля Клемана, который уточнял позицию по поводу готовности к более жестким санкциям против Минска.

Парламентарий рассказал, что недавно вернулся из командировки, в ходе которой встречался с белорусской "оппозицией в изгнании". По его версии, белорусский народ "требует более жестких санкций". В этой связи он спросил, готовы ли Франция и ФРГ пойти дальше уже принятых мер, а также готовы ли они поддержать Польшу и Литву, которые якобы стали "прямыми жертвами действий нынешней власти в Белоруссии".

В ответ на это Кастекс отметил, что разделяет оценку депутата по ситуации в Белоруссии. Он добавил, что в нынешнем положении Евросоюз должен "очень жестко реагировать", но пока никаких конкретных мер глава правительства Франции анонсировать не стал.

Совет Евросоюза 24 июня принял экономические санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. Под их действие попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая заводы МАЗ и "Белаз". Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.