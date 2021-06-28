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Кризис в Сирии

США выделят дополнительно $436 млн на гуманитарную помощь сирийским беженцам

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость продолжать борьбу с "оставшимися элементами ИГ"

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Американская администрация выделит дополнительно $436 млн на оказание гуманитарной помощи сирийским беженцам. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая в Риме министерскую встречу международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"США выделят дополнительные $436 млн на гуманитарную помощь сирийцам и тем общинам, которые принимают беженцев [из этой страны]. Таким образом общий вклад США достигнет $13,5 млрд", - приводит его слова агентство ANSA.

Помощь и стабилизацию ситуации в Сирии и других странах, где действует ИГ, Блинкен назвал одним из приоритетов деятельности коалиции. Он также отметил необходимость продолжать борьбу с "оставшимися элементами ИГ в Сирии и Ираке, чтобы не допускать их роста". Кроме того, госсекретарь предостерег от распространения ИГ в других зонах, в частности в Африке.

Со своей стороны сопредседательствующий на заседании министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с инициативой создать рабочую группу по недопущению распространения терроризма в Африке, в которую могли бы войти представители африканских стран.

Теги
СШАИракСирияИталияКризис в СирииДи Майо, ЛуиджиБлинкен, Энтони
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