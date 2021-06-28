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Пандемия COVID-19

Гонконг с 1 июля вновь вводит запрет на пассажирские рейсы из Великобритании

Эту страну отнесли к зоне "чрезвычайно высокого риска распространения коронавируса", сообщили власти специального административного района КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга с 1 июля вводят временный запрет на все пассажирские авиарейсы из Великобритании. Эту страну вновь решено отнести к зоне "чрезвычайно высокого риска распространения коронавируса", сообщили в понедельник власти специального административного района КНР.

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Лицам, находившимся на территории Соединенного Королевства более двух часов, будет отказано в возможности совершать поездки в Гонконг. Это мотивировано случаями выявления новых штаммов коронавируса среди пассажиров, прибывавших из Великобритании в последние дни.

Гонконгская администрация впервые ввела запрет на авиасообщение с этой страной 22 декабря, сняв его в мае. В настоящее время к группе государств чрезвычайно высокого риска распространения коронавируса местные власти также относят Бразилию, Индию, Непал, Пакистан, Филиппины, ЮАР и Индонезию.

В Гонконге эпидемическая ситуация остается спокойной, в последние дни не выявлялись локальные случаи распространения коронавируса.

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ВеликобританияКитайПандемия COVID-19
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