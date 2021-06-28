СМИ: десятки человек убиты или ранены при неудачном запуске ракеты йеменскими мятежниками

ТАСС, 28 июня. Десятки человек погибли или получили осколочные ранения в результате неудачного запуска ракеты, который пытались провести сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в понедельник сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, ранним утром хуситы намеревались запустить баллистическую ракету из контролируемого мятежным движением района близ города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря. Однако "ракета взорвалась на стартовой площадке, что привело к гибели и ранениям десятков человек".

Al-Hadath не указывает точное число жертв и пострадавших, однако сообщает, что большинство среди них составляют сторонники "Ансар Аллах", находившиеся поблизости от места запуска баллистической ракеты. Телеканал отмечает, что взрыв на стартовой площадке близ Ходейды практически совпал по времени с заявлением хуситов о запуске нескольких ракет по территории Саудовской Аравии.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.