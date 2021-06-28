СМИ: в Нигерии при разгоне демонстрации погиб студент

ПРЕТОРИЯ, 28 июня. /ТАСС/. Студент погиб в понедельник при разгоне силами безопасности демонстрации учащихся на севере Нигерии. Об этом сообщил новостной портал Daily Trust.

По его информации, студенты государственного образовательного колледжа штата Кадуна вышли на улицу с требованием отменить повышение платы за обучение. Службы безопасности вмешались в ситуацию и попытались разогнать учащихся. В ходе столкновения, по данным электронного издания, погиб один студент - Джидан Вайя. Начато расследование.