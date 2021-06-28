Во Франции заявили, что ожидают от Ирана скорейшего продления договора с МАГАТЭ

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Франция призывает Иран как можно скорее подтвердить выполнение договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и предоставить экспертам организации доступ на иранские ядерные объекты. Об этом заявили в понедельник в МИД Франции.

"Мы полностью поддерживаем усилия МАГАТЭ по проверке и мониторингу выполнения Ираном своих обязательств в ядерной сфере. Иран должен возобновить сотрудничество с МАГАТЭ и немедленно восстановить полный доступ [экспертов организации на объекты]", - сообщил журналистам на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции выразили сожаление в связи с отсутствием соответствующего подтверждения договоренностей со стороны Тегерана. "Любой перерыв в реализации этой договоренности поставит под угрозу способность организации поддерживать непрерывность своих знаний о ядерной деятельности Ирана", - подчеркнули во французском ведомстве.

25 июня МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня в полночь. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, продолжение сбора данных о деятельности Ирана в ядерной области является жизненно важным. 28 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти страны пока не приняли окончательное решение по этому вопросу.

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.