Блинкен обсудил с представителями Ватикана религиозную свободу в Китае

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник встретился с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с зарубежными государствами Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, стороны обсудили, в частности, вопросы соблюдения прав человека и религиозной свободы в КНР, а также ситуацию в Белоруссии и Венесуэле.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США возврата к демократии в Венесуэле и наше желание помочь венесуэльскому народу восстановить свою страну. <...> Они обсудили важность решения проблем в Сирии, Ливане, а также в Эфиопии и Белоруссии. Они также обсудили права человека и свободу вероисповедания в КНР", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе встречи стороны затронули вопросы миграции, противодействия изменению климата и расширения распространения вакцин от нового коронавируса.