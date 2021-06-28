Блинкен назвал "недопустимым" содержание в лагерях около 10 тыс. бывших членов ИГ

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Около 10 тыс. бывших участников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) по-прежнему содержатся в лагерях под контролем курдских бойцов "Сил демократической Сирии" (СДС), и Соединенные Штаты считают это "недопустимым". Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече возглавляемой Вашингтоном коалиции стран по борьбе с ИГ.

По его словам, международное сообщество должно предпринять меры для возвращения содержащихся в этих лагерях людей на родину для привлечения их к ответственности. "Ситуация просто недопустимая, - сказал он на форуме, который проходит в Риме. - Она просто не может сохраняться неопределенно долго. Соединенные Штаты продолжают призывать страны, включая партнеров по коалиции, к репатриации, реабилитации, а где необходимо - к [судебному] преследованию своих граждан".

В качестве еще одной важной меры, необходимой для окончательной победы над ИГ, о разгроме которой было объявлено еще в 2017 году, Блинкен назвал противодействие угрозам, исходящим от радикальных групп не только в Ираке и Сирии, но и за их пределами, главным образом в странах африканского континента.

За день до открытия встречи в интервью французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche Блинкен заявил, что страны коалиции, ведущей борьбу против ИГ, должны приложить усилия к сохранению боеспособности против террористов. По его словам, "нельзя допускать, чтобы группировка ИГ восстановила свои силы".