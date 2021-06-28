{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Блинкен заявил, что взгляды США и Евросоюза на Китай все больше совпадают

Стороны активнее координируют и противодействие Пекину, и сотрудничество с ним, отметил госсекретарь США

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Взгляды США и ЕС на КНР все больше совпадают, стороны активнее координируют и противодействие Пекину, и сотрудничество с ним. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в Риме на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Думаю, что вы повсюду видели в последние недели, особенно на саммите G7, НАТО, США - ЕС, - это все растущее совпадение взглядов между США и нашими европейскими партнерами относительно КНР. Полагаю, мы все осознаем сложность этих отношений", - сказал он.

Теги
СШАКитайБлинкен, Энтони
Глава МИД Италии заявил, что терроризм является глобальной угрозой
Луиджи Ди Майо указал на необходимость адаптации борьбы с ним в разных регионах за пределами Ближнего Востока
Читать полностью