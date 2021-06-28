Блинкен отметил, что Германия, Франция и Италия играют ключевую роль в "оживлении НАТО"

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Германия, Италия и Франция играют ключевую роль в "оживлении НАТО". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на пресс-конференции в Риме, где он находится с визитом.

"Они не только являются тремя нашими ближайшими и сильнейшими союзниками", - сказал про Италию, Франции и Германию руководитель внешнеполитического ведомства США. В связи с этим он напомнил, что Германия, Италия и Франция являются единственными странами, являющимися членами Группы семи, НАТО и ЕС.

"Их лидерство будет иметь ключевую роль в выполнении наших обязательств. Эти обязательства включают оживление НАТО, подготовку альянса к сдерживанию противников и защите от спектра новых угроз - от кибератак до быстро меняющегося климата", - подчеркнул Блинкен.