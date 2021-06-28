Белоруссия приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство, а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии в понедельник.

В ведомстве отметили, что в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Белоруссии в МИД был вызван глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель.

"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам. Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", - говорится в сообщении. - Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС".

В ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство.

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений, - отметили в МИД. - С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".

Минск отзывает постпреда при ЕС

Кроме того, Белоруссия отозвала своего представителя в Европейском союзе, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - говорится в сообщении. Также в ответном порядке будет "запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

Также указывается на то, что белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера.

"Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью, - сказано в сообщении. - Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе".

Санкции Запада

Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу с 25 июня. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры. Санкции включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.